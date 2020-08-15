Vodafone ödemeli arama nasıl yapılır? Vodafone'dan aynı ve başka operatörlere ödemeli arama işlemi

Ödemeli arama sayesinde, yapılan aramanın ücretlendirmesi arayan kişi tarafında değil aranan kişi tarafından karşılanmaktadır. Vodafone kullanıcıları, oldukça basit bir kodlama yöntemi ile fatura kullanım sınırına geldiğinde veya yeterli bakiyesi bulunmadığında arama işlemini karşı tarafa ödetme yöntemi ile görüşmelerini gerçekleştirebilmektedir. Bu ödemeli arama işleminde, karşı tarafın da onayı olduğu takdirde görüşmeler gerçekleşmektedir. Ödemeli aranan kişinin onay ve kabulü olmadığı takdirde arama engellenir ve görüşme iptal olur.

Vodafone ödemeli arama kodu nedir?

Vodafone ödemeli arama kodunu kullanarak ödemeli arama işlemini yapabilirsiniz. Vodafone kullanıcıları için ödemeli arama yaparken, *135* kodunu girdikten sonra aramak istediğiniz numarayı girin ve en sona # simgesini de ekleyerek aramanızı gerçekleştirin. Örneğin, *135*5XXXXXXXXX#

SMS ile ödemeli arama nasıl yapılır?

Vodafone kullanıcıları, SMS yöntemini kullanarak ödemeli arama yapabilirler. Telefonunuzun 'mesajlar' bölümüne girin ve mesaj metni kısmına ödemeli olarak arama yapmak istediğiniz kişinin numarasını yazın. Bu mesajı 8040'a göndermeniz durumunda ödemeli arama talebiniz alınmış olur ve karşı tarafın onayına bağlı olarak görüşmeniz gerçekleşir.

Vodafone ödemeli arama nasıl yapılıyor?

Ödemeli arama işlemi için gerekli kodu girip çağrınızı yaptığınızda, arama hemen başlamaz ve öncesinde karşı tarafın onayı alınır. Biri sizi ödemeli olarak aradığında ilk olarak bu istek onayınıza sunulur. Ödemeli arama anonsunun ardından sinyal sesi gelir ve bu aşamada görüşme başlar. Eğer sinyal sesinden sonra görüşme yapmak istemiyorsanız çağrıyı sonlandırabilirsiniz. Böylelikle gelen ödemeli arama talebini reddetmiş olursunuz.

Ödemeli arama aldığınızda sizi arayan kişi rehberinizde kayıtlı ise ödemeli aramayı talep eden kişin ismini görürsünüz. Ancak rehberde kayıtlı olmayan kişi tarafından arandığınız zaman yalnızca telefon numarasını görüntüleyebilirsiniz.

Vodafone ödemeli arama sınırı günde kaç tane hakkı içeriyor?

Vodafone ödemeli arama hakkınız, aynı numara için 1 ayda 10 defalıktır. Yani 30 gün içerisinde 10 defa ödemeli arama talebinde bulunabilirsiniz. Aynı şekilde ödemeli arama talebini SMS ile oluşturanlar da ayda 10 defa bu mesaj hakkını kullanabilmektedir.

Vodafone ödemeli arama başka operatör için kullanılabilir mi?

Vodafone dışındaki diğer operatör abonelerine ödemeli arama işlemi gerçekleştirilmemektedir. Vodafone ödemeli arama her yöne kullanılabilen bir özellik değildir ve yalnızca Vodafone kullanıcıları arasında yapılabilir.

Ayrıca ödemeli arama yapacağınız Vodafone kullanıcısı yurtdışında ise, ödemeli arama talebiniz iletilmemektedir.