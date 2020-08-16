95 fındık işçisi karantinada

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. 1 aydır devam eden kontroller kapsamında 95 fındık işçisi karantinaya alındı. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz "15 Temmuz itibarıyla ilimize gelen fındık işçilerini sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunlar içerisinde semptomlarına bakıyoruz. Maske kullanmalarını öğretiyoruz, maske veriyoruz. Diğer hijyen kuralları ile ilgili eğitimlerini veriyoruz. 95 kişinin semptomlarından ve durumundan şüphelendik. Karantina altına almak zorunda kaldık" dedi.