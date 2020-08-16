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filmi konusu nedir? , nerede çekildi?

filmi Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasından hafızalarımıza kazınmış filmler arasında bulunuyor. 1976 yılında çekilen Aile Şerefi filmi, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi pek çok usta ismi içerisinde barındırıyor. Peki, sevilen yapım Aile Şerefi filmi konusu nedir? , nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 16.8.2020 17:17 ABONE OL
Aile Şerefi filmi konusu nedir? Aile Şerefi filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir tanesi olan Aile Şerefi filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 1976 yapımı olan filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta isimler yer alıyor. Peki, Aile Şerefi filmi konusu nedir?

AİLE ŞEREFİ KONUSU

Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Selim Tıp Fakültesi'nde öğrenci, Hasan bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur.

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI

Münir Özkul Rıza

Adile Naşit Emine

Itır Esen Zeynep

Şevket Altuğ Zihni

Mahmut Hekimoğlu Selim

Mahmut Cevher Hasan

Ayşen Gruda Ayşe

Eriş Akman Oktay

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Aile Şerefi filmi konusu nedir? Aile Şerefi filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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