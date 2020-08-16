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Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarparak metrelerce sürüklediği anne ve kızı yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar otobüsün altında kalan anne ve kızını çıkarttı. Tedavi altına alınan annenin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 15:28 Son Güncelleme: 16.8.2020 15:34 ABONE OL
Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

Olay, 'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Filiz D. (44) ve elinden tuttuğu 3 yaşındaki kızı M.A.D.'ye yaya geçidinden yolun karşısına geçtikleri sırada, Şener A. idaresindeki 41 J 0275 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan anne ve kızı yaklaşık 5 metre sürüklendi.

Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar otobüsün altında kalan anne ve kızını çıkarttı.

Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

Vatandaşlar yaralı haldeki çocuğu kucağına alarak, "Ağlama bebeğim" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir trafik polisi ise elindeki su ile küçük kız çocuğunun başını yıkadı.

Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne Filiz D. Devlet Hastanesine, 3 yaşındaki M.A.D. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazaya tanık olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadılar.

Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı

Otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anne ve kızı yaya geçidinde dehşeti yaşadı
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