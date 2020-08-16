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Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!

Bebek'te bir eğlence mekanında çekilen görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Koronavirüs tehlikesinin devam ettiği, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiği yetkililer tarafından sıklıkla bildiriliyor. Hal böyleyken bazı vatandaşların vurdumduymaz tavırları şaşkına çeviriyor. Son olarak İstanbul Bebek'te bir eğlence mekanında bir araya gelen kişilerin maskesiz ve sosyal mesafe olmadan eğlendiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 10:39 Son Güncelleme: 16.8.2020 10:44 ABONE OL
Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!

Beşiktaş Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.

Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!

Son aylarda koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Beşiktaş Bebek'te ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi virüse aldırmadan eğlendi.

Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görülen vatandaşların, müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!

Masaların birbirine çok yakın durduğu görülen eğlence mekânında ne çalışanlar ne de eğlenenler koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uydu.

Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Bebek'te koronavirüsü umursamadan eğlendiler!
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