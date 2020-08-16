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'da korkunç olay! Yürüyüş yaptığı parkta ölü bulundu...

'nın Nilüfer ilçesinde evinden yürüyüş yapmak için çıkan 30 yaşındaki Ulaş Çelik isimli genç, gittiği parkta ölü bulundu. Çelik'in cansız bedeni işe gitmek için oradan geçen vatandaş tarafından bulundu. Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çelik'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 12:42 Son Güncelleme: 16.8.2020 12:58 ABONE OL
Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yaptığı parkta ölü bulundu...

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu'nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yaptığı parkta ölü bulundu...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yaptığı parkta ölü bulundu...

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin Ulaş Çelik olduğunu belirledi. Evden yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenilen Çelik'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yaptığı parkta ölü bulundu...

Darp ve kesici alet izine rastlanmayan Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Bursa'da korkunç olay! Yürüyüş yaptığı parkta ölü bulundu...
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