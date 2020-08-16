Çin Takvimi Nedir? Çin Takvimi 2020 ile Bebek Cinsiyet Hesaplama ve Burç Hesabı Nasıl Yapılır?

Çin Takvimi isminden de anlaşılacağı üzere Çinlilere ait bir takvimdir. Bu takvim bebek cinsiyeti belirlemede kullanılan bir takvimdir. Doğruluğu kesin olmasa da Çinliler bu takvimi uzun yıllar boyunca kullanmışlardır. Çinlilerin ünlü takvimi hakkında merak edilen pek çok soru bulunuyor. Peki Çin Takvimi hakkında merak edilen tüm sorular ve cevaplar bu yazıda. İşte detaylar...

ÇİN TAKVİMİ NE DEMEK?

Çin Takvimi son zamanlarda ismini çok duyurmaya başlamıştır. Çinlilerin uzun yıllardır kullandıkları bu takvimin ünlenmesinin sebebi bebeklerin cinsiyetlerini tahmin edebilen bir takvim olmasından kaynaklıdır. Bilimsel bir dayanağı olmasa da Çinliler bu yöntemin %70 %90 arası doğru çıktığını iddia etmekteler. Bu takvim çok eski zamanlarda, batıl inançlar üzerine kurulmuştur. Günümüzde daha çok bebeklerin cinsiyeti öğrenilmeden önce eğlence amacıyla kullanılan bir takvimdir.

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE BURÇ

Burçlar bazı insanlar için oldukça önemlidir. Günümüzde burçlara hâlâ çok büyük ilgiler vardır. Astroloji ile ilgilenen insanlar burçları seviyorsa her şekilde araştırmasını yapmıştır. Bundan dolayı da Çin Takvimi Burçlarını araştırmıştır. Bizim bildiğimiz burçlara göre Çin Takvimi burçları oldukça farklıdır. Çin Takviminde 12 ay vardır ve bu her bir ayı bir burç temsil eder. Burç hayvanları ise oldukça farklıdır. Çin Astrolojisini araştıran kişiler bu burç hayvanlarını gördüklerinde oldukça şaşırırlar ancak bu yıllar öncesinden beri bu şekildedir. Çin Takvimi burçları şu şekildedir:

Ocak: Sıçan

Şubat: Öküz

Mart: Kaplan

Nisan: Tavşan

Mayıs: Ejderha

Haziran: Yılan

Temmuz: At

Ağustos: Keçi

Eylül: Maymun

Ekim: Horoz

Kasım: Köpek

Aralık: Domuz

ÇİN TAKVİMİ CİNSİYET

Çin Takvimini hemen hemen herkes duymuştur. Genelde bebek bekleyen kişilerin ilgilendiği bir takvimdir. Çünkü Çin Takvimi bebeklerin cinsiyetlerini belirleyen bir takvimdir. Bilimsel olarak gerçek olmasa da Çinliler uzun yıllardır bebeklerinin cinsiyetlerini bu şekilde belirlediklerini savunurlar. Çin Takvimine göre bebek cinsiyeti hesaplamak bazı insanlar için çok uçuk kaçık görünse de buna inanıp da bunun hesaplaması yapan pek çok insan da bulunmaktadır. Çin Takvimine göre bebeğin cinsiyetini hesaplayabilmek için hamile kalınan ay ve annenin yaşı öğrenilmelidir. Anne yaşı ise Çin Takvimine göre hesaplanıp öğrenilmelidir. Çünkü Çin Takvimi çok farklı bir takvimdir. Haliyle insanların yaşları da normal olmayacaktır.

ÇİN TAKVİMİ HESAPLAMA

Çin Takvimi 700 yılı aşkın süredir Çin'de kullanılmaktadır. Hatta bazı Asyalı aileler teknolojiden yararlanıp doktora giderek bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenseler dahi buna güvenemeyerek Çin Takvimi ile cinsiyet belirlemeye başvurmaktadırlar. Çin Takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplamak isteyen kişiler öncelikle annenin Çin Takvimine göre yaşını belirlemelidir. Çin Takvimine göre annenin yaşını hesaplarken annenin yaşının miladi yılına 1 ya da 2 eklemek gereklidir. Bu sayı ise Çin Takviminin başlangıcından önce mi yoksa sonra mı doğulduğuna göre değişmektedir. Bunu tek tek araştırıp bulmak oldukça zordur. Bu yüzden online Çin Takvimi testleri ile bebeklerin cinsiyetleri öğrenilebilir. Bu yöntem %100 doğru bir sonuç vermese de Çinliler bu şekilde cinsiyet belirlendiğini söylemektedirler.

ÇİN TAKVİMİ 2020

Çin Takvimi, Miladi Takvime göre oldukça farklı bir takvimdir. Çin Takviminin başlangıcı bizim kullandığımız takvimden daha farklıdır. Bundan dolayı da Çin Takvimi ile kendi yaşımızın hesaplanması bile uğraş gerektirir. Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplamak için yapılan takvimlerden birisidir. Bu takvimde annenin yaşı ve hamile kalınan aya göre bebeğin cinsiyeti belirlenmektedir. 2020 Çin Takvimi şu an yayınlanmış bir şekilde her yerde vardır. 2020 Çin Takvimi, bebek cinsiyetini öğrenmek isteyen kişilerin kullandığı bir takvimdir. Bizim ülkemizde Çin Takvimine pek inanan olmasa da eğlence amaçlı olarak anneler bebeklerinin cinsiyetlerini ultrasona gitmeden evvel bu takvimlerden hesaplarlar.