CPU nedir, ne işe yarar? Bilgisayarda CPU nasıl çalışır, açılımı ne demek?

Bir bilgisayarda olmazsa olmaz olan işlemci olarak da ifade edilen CPU, bilgisayarlarda her türlü komutun verildiği donanım birimi olarak tanımlanabilir. Her türlü programın kısacası bilgisayarın çalışmasını sağlayan işlemci, özellikle bilgisayar alım satımlarında oldukça kullanılan teknolojik bir terimdir. Peki, CPU nedir, ne işe yarar? CPU nasıl çalışır, açılımı ne demek? İşte detaylar…

CPU NEDİR?

Kısaca anlatmak gerekirse CPU bir bilgisayarın çalışmasını sağlayan işlemcidir. Açılımı "Central Processing Unit" olan bu donanım birimi, bir nevi bilgisayarın en önemli parçasıdır. İşlemciler kendilerine verilmekte olan aritmetik ve mantıksal tüm komutları yerine getirmekle görevlidir.

Öte yandan bilgisayar satın alırken bilgisayarın CPU'suna bakmak gerekir. Çünkü bu cihazın size sunacağı performansı göstermektedir.

CPU NE İŞE YARAR?

CPU'nun görevlerini sıralamak gerekirse bunlar şöyle sıralanabilir;

Bu işletim sistemi bir nevi cihazın beynidir. Bellek depolama hesaplamalar gibi tüm işlemler bilgisayarınızın bu kısmında gerçekleşir. Cihazınıza verdiğiniz tüm komutların çözümlemesini CPU yürütür.

Örneğin bilgisayarınızı başlattığınız andan açılana kadar geçen süreçte tüm işlemleri CPU yani işletim sistemi gerçekleştirir. Tüm programların çalışmasını da bu sistem sağlamaktadır. Bu nedenle bir bilgisayar satın alırken öncelikli olarak cihazın CPU'suna bakmak gereklidir.

CPU nasıl çalışır?

Depolama kısmında barınan program cihazın RAM bölümüne yüklenir.

CPU ise memory controller adı verilen bir devreyi kullanır ve programı RAM'den çekerek kendi üzerine yükler. Veri böylece CPU'nun içindedir ve işlenmeye başlar.

CPU açılımı nedir?

CPU, "Central Processing Unit" adının kısaltılmış halidir. Aritmetik ve mantıksal olarak cihazınıza verdiğiniz tüm komutları algılayan ve verileri işleyen, komutları gerçekleştiren bölüm olarak tanımlanabilir.

Daha kısa bir tanımlama yapmak gerekirse CPU bilgisayarınızın beynidir. Ve o olmadan cihazınızın çalışması imkansızdır. Çünkü bilgisayarınızı açarken dahi bu işlemciyi kullanmanız gerekir.

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