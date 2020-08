Son dakika haberi: Denizde boğulan Melike, olaydan önce bu kareyi paylaşmış...

Muğla'nın Ula ilçesinin Sakin Akyaka mahallesinin Akçapınar yönüne bakan sahil kısmında meydana gelen olayda, denize giren Melike Kaya, kız kardeşi Esmanur Kaya ve kuzeni Feyza Tamur (20), akıntıya kapıldı.

2 KARDEŞİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Denizden çıkabilmek için mücadele eden 3 genç kız bir süre suda batıp çıkmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşlar, Esmanur Kaya ile Tamur'u kıyıya çıkarttı. Sudaki çırpınışları kesilen Kaya ise gözden kayboldu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarna ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





Kaya'nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı.



Ablasının ölümüyle yıkılan Esmanur Kaya, jandarmadaki sözlü ifadesinde, "Bursa'dan kuzenlerimiz ile birlikte Akyaka'ya tatile geldik. Ormanlık alanda çadır kurduk. Zamanımızın her dakikası keyifli geçiyordu. Denize girmek için sahile indik. Üçümüzde aynı anda suya girdik. Hepimiz yüzme biliyorduk. Ancak sudaki akıntının ve dalganın fazla olması nedeniyle sürüklenmeye başladık. Geri dönmekte zorlandık. Suda batıp çıktığımızı görenler yardımımıza koşarak bizi kıyıya çıkarttı. Etrafıma baktığım zaman ablamı göremedim. Suda olduğunu ve gözden kaybolduğunu söylediyer. Kurtarılacağını ümit ettim. Cesedine ulaşıldığını öğrenince dünyalar başıma yıkıldı. Tatile gelmeseydik bu acı olayı yaşamayacaktık. Hayatta her daim bana destek olan ablamının ölümüne şahit oldum. Tatil ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil" dedi.