Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 16 Ağustos 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Malatya Pötürge ve Iğdır'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına 16 Ağustos 2020 Pazar deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (16 AĞUSTOS 2020 PAZAR)

16 Ağustos 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 19.35 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;