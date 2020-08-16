Dünyanın en büyük depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Dünyanın en büyük depremi hangi ülkede oldu?

Deprem zamansız ve mekansız olarak aniden gelişi depremin en korkutucu yanıdır. Günümüzde de artan depremlerden dolayı deprem konusu artık araştırma konusu oldu. Panik ve korkuya neden olan depremler bazen büyük can kayıplarına yol açabilmektedir. Özellikle büyük şiddetli deprem bazı ülkelerde tsunamiye de yol açmaktadır. Dünyanın en büyük depremi hangi ülkede oldu? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Dünyanın en büyük depremi kaç dakika sürdü? İşte detaylar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ HANGİSİDİR?

Dünyada artan depremlerden sonra deprem konusunda merak edilen konular da arttı. Dünyanın en büyük depremi nerede oldu gibi sorular araştırılmakta. Araştırmacılar tarafından bilimsel çalışmalar ile belgelendirilmiş olan dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960'ta Güney Şili'de meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması tarafından depremin büyüklüğü belirlendi. Bu deprem "Büyük Şili Depremi" ve "1960 Valdivia Depremi" olarak anılmaktadır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Dünya genelinde her yıl dünya yüz binlerce depremle meydana gelmektedir. Bu depremlerin bazıları insanlar tarafından hissedilemeyecek kadar düşük şiddette olurken, bazıları ise daha büyük felaketlere yol açabilmektedir. Bunun sonucunda birçok kişi hayatını kaybediyor ve birçok kişi evsiz kalmaktadır. Dünya genelinde şu zamana kadar en şiddetli depremin büyüklüğü 9,5 olarak hesaplanmıştır. 22 Mayıs 1960'ta Güney Şili'de meydana geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ HANGİ ÜLKEDE OLDU?

Dünya genelinde en büyük deprem Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia Depremi olarak bilinen, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'de ölçülmüş en büyük depremdir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Dünyada en büyük deprem Endonezya'nın Sumatra adasında 2004 yılında meydana gelen yaklaşık olarak 10 dakika sürmüştür. Bu deprem kayıtlara geçen en uzun deprem olarak bilinmektedir. Dünyanın 1 cm kadar titremesine ayrıca Alaska'ya kadar olan diğer depremlerin tetiklenmesine neden olmuştur.

DÜNYADA GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK DEPREMLER

Şu ana kadar dünyada meydana gelen en şiddetli depremler şu şekildedir: