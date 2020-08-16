Duygu Delen'in babası Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü

'DUYGU İÇİN ADALET'



Daha sonra Başkan Fatma Şahin açıklamada bulunarak, "Buradakiler bizim yakınlarımız, onların acısı bizim acımız. Bugün acılarına paylaşmaya geldik. Çünkü bizim medeniyetimizde acılar paylaşıldıkça azalır. Bugün annemizle de ailemizle de görüştüğümüzde şunu net şekilde söyledik; biz mazlumun ve mağdurun yanında tarafız. Biz fail kim olursa olsun, zalimin ve zulmün karşında tarafız. Tüm mücadelemiz herkes için adalet ile geçti. Bugünkü mücadelemizde Duygu için adalet için buradayız. Tarafız mücadelemiz devam edecek, takip edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.



