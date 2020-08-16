İstanbul'da bir emlak danışmanlık şirketinde çalışan nişanlı çift Kutay Ecevit(26) ve Elif Meltem Narman'ı(32) ölüm bile ayıramadı. 30 Ağustos'taki düğünlerine şahitlik etmeleri için sevdiklerine ve akrabalarına davetiye dağıtmak üzere motosikletle yola çıkan nişanlı çift, önceki gün karıştıkları trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Toprağa verilmek üzere memleketlerine götürülmeden önce Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'nde sevenlerinden helallik alındı. Evlatlarının acısını yaşayan anne ve babanın ayakta duracak güçleri kalmamasına rağmen, evlatlarının tabutunu araca beraber koydular. Tabuta sarılan baba Tunç Ecevit, "Evlat hakkını helal et" diyerek ağladı. Kutay Ecevit'in nikah şahidi olacak arkadaşı Tolga Gençoğlu "Nikah şahidi olacaktım. Maalesef ölümlerine şahit olduk. Çok acı verici bir olay" dedi. Narman'ın cenazesi Antalya Muratpaşa Andızlı Mezarlığı'nda, Ecevit'in cenazesi ise Amasya Merzifon Şehir Mezarlığı'nda bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek. Üç yıldır birlikte olan çift, Kağıthane TEM Otoyolu'nda önceki gün yol kenarında duran lüks cipe motosikletle arkadan çarpma sonucu hayatını kaybetmişti. Ecevit, 2018'de change.org'da trafik terörüne karşı imza kampanyası başlatmıştı.