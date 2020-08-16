GTA San Andreas silah hilesi nedir? GTA San Andreas silah hileleri

Popüler bir oyun olan ve hemen herkesin hayatında bir defa oynamış olduğu oyunlardan birsi de GTA oyunudur. Oyun dünyasında GTA'nın büyük bir yeri vardır. Bu oyun ilk 1997 yılında David Jones ve Mike Dailly kardeşler tarafından programlanmıştır. GTA oyunu yıllar geçmesine rağmen hala en çok bilinen ve en çok satan oyunlar arasında yer almaktadır. GTA'nın açılımı "Grand Theft Auto" yani "Büyük Otomobil Hırsızlığı" olarak adlandırılmaktadır. GTA oyunu bir Rockstar Games şirketinin eseri olarak karşımıza ilk 2 boyutlu bir bilgisayar oyunu olarak çıkmış, daha sonra ABD'nin şehirlerinden esinlenerek oluşturduğu haritalarla her versiyonundan oyunlar çıkarmışlardır. GTA San Andreas oyunu hakkında daha çok GTA san andreas silah hilesi mobil gibi hile kodları araştırılan konular arasındadır. Bu konu hakkında merak edilenleri derledik. GTA san andreas silah hilesi kodu nasıl yapılır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLESİ KODU NASIL YAPILIR?

GTA san andreas silah hilesi kodu şu şekildedir;

Silahlar, Can ve Zırh

LXGIWYL - Silah paketi 1 (Thugs Tools)

KJKSZPJ - Silah paketi 2 (Professional Tools)

UZUMYMW - Silah paketi 3 (Nutter Tools)

ROCKETMAN - Jetpack verir.

AIYPWZQP - Paraşüt verir.

WANRLTW - Sınırsız cephane.

NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.

HESOYAM - Can, Zırh, $250.000

BAGUVIX - Ölümsüzlük.

Bu kodları kullanarak silah hilenizi gerçekleştirmiş olursunuz.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLESİ ŞİFRESİ

•Silah Paketi 1 (Thugs Tools) LXGIWYL / THUGSARMOURY

•Silah Paketi 2 (Professional Tools) KJKSZPJ / PROFESSIONALSKIT

•Silah Paketi 3 (Nutter Tools) UZUMYMW / NUTTER

Bunlar dışından ayrıca bazı hile kodlarında mevcuttur. Bu hile kodları ile oyununuz daha renkli bir hal alır ve karakteriniz daha güçlü olur. Hile kodları şu şekildedir:

Polis, Seviyeler ve Çeteler

OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.

ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz.

LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız

AEZAKMI - Asla aranmazsınız.

MUNASEF - Adrenalin modu.

KANGAROO - Mega zıplama.

IAVENJQ - Mega yumruk.

AEDUWNV - Asla acıkmazsınız.

CVWKXAM - Sınırsız oksijen.

BTCDBCB - Şişmanlarsınız.

KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız.

JYSDSOD - Maximum güç.

OGXSDAG - Maximum güven.

EHIBXQS - Maximum çekicilik.

MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur.

BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.

Araç yaratma

AIWPRTON - Rhino verir.

CQZIJMB - Bloodring Banger verir.

JQNTDMH - Rancher verir.

PDNEJOH - Yarış arabası verir.

VPJTQWV - Yarış arabası verir.

AQTBCODX - Romero verir.

KRIJEBR - Stretch verir.

UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.

RZHSUEW - Caddy verir.

JUMPJET - Hydra verir.

KGGGDKP - Hovercraft verir.

OHDUDE - Helikopter verir.

AKJJYGLC - ATV verir.

AMOMHRER - Tanker verir.

EEGCYXT - Dozer verir.

URKQSRK - Planör verir.

AGBDLCID - Monster verir.

Araç seviyeleri

CPKTNWT - Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.

XICWMD - Görünmez araçlar.

PGGOMOY - Mükemmel araç kontrolü.

ZEIIVG - Bütün lambalar yeşil olur.

YLTEICZ - Agresif sürücüler.

LLQPFBN - Pembe trafik.

IOWDLAC - Siyah trafik.

AFSNMSMW - Uçan botlar.

BGKGTJH - Trafikte ucuz arabalar.

GUSNHDE - Trafikte hızlı arabalar.

RIPAZHA - Uçan arabalar.

JCNRUAD - Ekrandaki tüm araçlar patlar.

COXEFGU - Tüm araçların nitrosu olur.

BSXSGGC - Dokunduğunuz araçlar patlar.

THGLOJ - Sakin trafik.

FVTMNBZ - Trafikte kasaba araçları.

VKYPQCF - Taksilere nitro verir.

VQIMAHA - Tüm araçların seviyesini maximum yapar.

Oynanış

AJLOJYQY - Herkes birbirine saldırır.

BAGOWPG - Herkes sizden nefret eder.

FOOOXFT - Herkese silah verir.

SZCMAWO - İntihar edersiniz.

CIKGCGX - Plaj partisi.

AFPHULTL - Ninja teması.

IOJUFZN - Halk isyan eder.

PRIEBJ - Funhouse teması.

SJMAHPE - Herkese 9mm silah verir.

ZSOXFSQ - Herkese roket verir.

Hava ve Zaman

AFZLLQLL - Güneşli.

ICIKPYH - Çok güneşli.

ALNSFMZO - Bulutlu.

AUIFRVQS - Yağmurlu.

CFVFGMJ - Sisli.

MGHXYRM – Gök gürültülü ve fırtınalı.

CWJXUOC - Kum fırtınası.

YSOHNUL - Hızlı saat.

PPGWJHT - Hızlı oynanış.

LIYOAAY - Yavaş oynanış.

XJVSNAJ – Her zaman gece.

OFVIAC - Turuncu gökyüzü 21:00