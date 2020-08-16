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'da orman yangını

'ın Defne ilçesinde, ormanlık alanda çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördü.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 10:34 Son Güncelleme: 16.8.2020 10:35 ABONE OL
Hatay'da orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

Mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü?ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da orman yangını
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