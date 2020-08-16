IBAN çözümleme nasıl yapılır? Banka hesap numarasından IBAN bulma ve çözümleme

Yurtiçi ve yurtdışı para transferlerinin güvenilir bir şekilde yapılması amacıyla IBAN numarası büyük önem taşıyor. EFT ve havale işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiz IBAN numarasıyla finansal işlemlerinizi halledebilirsiniz. IBAN çözümleme yönteminde ise tüm bankalar için aynı sistem uygulanır. Garanti bankası, Akbank, Ziraat Bankası, ve diğer tüm bankalarda ibandan hesap no bulma yöntemini uygulayabilirsiniz. Peki IBAN çözümleme nasıl yapılır? Hesap numarasından IBAN bulma ve çözümleme

IBAN ÇÖZÜMLEME NE DEMEKTİR?

Günümüzde banka işlemlerimizi ATM veya bankalarda sıra beklemeden kolaylıkla halledebiliyoruz. IBAN numarasıyla EFT, havale gibi işlemleri yapabilir, para gönderdiğimiz kişinin şube kodu, müşteri numarası ve hesap ek numarasını görebiliriz. IBAN çözümleme, bilinen bir IBAN numarasının hangi bankaya ait olduğunu, banka şubesini ve hesap numarasını öğrenme işlemine denir. Bazı bankalar IBAN hesap numarası alanında şube kodu barındırırken, bazılarıysa şube kodunu vermemekte sadece hesap numarasını gösterir.

IBAN ÇÖZÜMLEME NASIL YAPILIR?

Iban çözümlemeyle yapılan işlemlerde; iban numarasını yazarak kolayca ibandan hesap no bulma ve şube kodunu bulma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle hesap numarasından, şube koduna kadar tüm bilgilerimizi aslında IBAN çözümleme yöntemiyle bulabiliyoruz. Eğer IBAN numaranıza ulaşmak istiyorsanız da internet bankacılığı veya mobil uygulamaya giriş yaparak "Hesaplarım" sekmesini kullanabilirsiniz. Bilmiyorsanız şubeyi arayarak yardım isteyebilirsiniz.

HESAP NUMARASINDAN IBAN BULMA VE ÇÖZÜMLEME

Teknoloji çağında herkesin en az bir banka hesabı bulunuyor. Banka hesaplarınızda bulunan IBAN numarası ile tüm finansal işlemleri kolaylıkla halledebilirsiniz. Kendinize ait banka hesabının IBAN numarasını bankanızdan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bankanızın mobil şubesinden, internet bankacılığından ve bankaların çağrı merkezlerinden İBAN numarasını öğrenebilirsiniz. Banka hesap numarasını bilmiyorsanız şubeyi arayarak bilgi alabilirsiniz. Bankaların internet siteleri üzerinde bulunan IBAN sorgulama ekranından hesap numarasını öğrenebilirsniz.

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