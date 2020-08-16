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Emniyet Müdürü , 'nı havadan denetledi

Emniyet Müdürü , İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 'nı havadan denetledi.

AA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 18:33 ABONE OL
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aydos Ormanı'nı havadan denetledi

Zafer Aktaş, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde bulunan Aydos Ormanı'nı helikopterle dolaşarak, havadan kontrol etti.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de ormanın içindeki vatandaşları, ateş ve mangal yakmamaları konusunda drone kullanarak sesli olarak uyardı.

Ekipler, gün boyunca ormanın içinde denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşlar, ormanda kaybolma riskleri olduğu, alandan geldikleri yönden ayrılmaları ve orman yangınlarına karşı ateş veya mangal yakmamaları konularında uyarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Aydos Ormanı'nı havadan denetledi
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