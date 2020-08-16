İstanbul'da şoke eden hırsızlık! Onlarca top kumaş çaldılar...

Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz günü tarihinde saat 16.15 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan kapalı bir işyerinin önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve yanında 90 adet top kumaş, 1 adet seyyar kablo ve 2 adet spiral aparatı bulunan Ömer N. (21) isimli şahıs ve tekstil malzemeleri görevlilerimizce muhafaza altına alındı.

KUMARŞLARI İŞ YERİNDEN ÇALDI

Yapılan incelemede şüpheli şahsın bahse konu malzemeleri Esenler ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık sonucu aldığı tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.