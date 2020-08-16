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'da şoke eden hırsızlık! Onlarca top kumaş çaldılar...

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “İş yerinden Hırsızlık” konusu ile ilgili ürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 16.8.2020 12:15 Son Güncelleme: 16.8.2020 12:16 ABONE OL
İstanbul'da şoke eden hırsızlık! Onlarca top kumaş çaldılar...

Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz günü tarihinde saat 16.15 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan kapalı bir işyerinin önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve yanında 90 adet top kumaş, 1 adet seyyar kablo ve 2 adet spiral aparatı bulunan Ömer N. (21) isimli şahıs ve tekstil malzemeleri görevlilerimizce muhafaza altına alındı.

KUMARŞLARI İŞ YERİNDEN ÇALDI

Yapılan incelemede şüpheli şahsın bahse konu malzemeleri Esenler ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık sonucu aldığı tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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İstanbul'da şoke eden hırsızlık! Onlarca top kumaş çaldılar...
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