Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; baba ile iki çocuğu yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Düzce TEM yolu Beyköy gişeleri mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Feyzullah Altınışık yönetimindeki 81 EY 668 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobil ters dönerken, kazada sürücü Feyzullah, çocukları Nermin ve Gökhan Altınışık yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Otomobilden çıkarılan 3 kişi yukarı doğru taşınamayınca sedye ile yola daha kolay ulaşılan yerden ambulanslara taşındı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan baba ve çocukları tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.