‘Marifet farklılıklardan bir bütün oluşturmak’

Hacı Bektaş Veli, ölümünün 749. yıldönümünde Nevşehir'de bulunan Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen etkinlikle anıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnce Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli Semah Ekibi gösteri sunarken, Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı, engin hoşgörüsü ve öğretilerinin anlatıldığı kısa film izlendi. Törende konuşan Ersoy şunları söyledi:749 yıllık döngüde zaman yine Hünkar mevsimine erişti. Her yıl olduğu gibi bu dergahın havasını solumak, lezzetini paylaşmak; aşından da aşkından da tüm canların nasiplenmesini sağlamak derdiyle dertlendik. Bu güzel derdin bir nebze olsun hakkını vermek için bir araya geldik.Hacı Bektaş-ı Veli bize canlar diye seslenir. İsim ya da namımız, dilimiz ya da toprağımız, velhasıl hiçbir farklılığımız onun dergahında ayrıma tabii tutulmaz. Zaten marifet, farklı olanlardan bir ve bütün meydana getirebilmektir. Yol bilene yer tarif edilmez. Bilmeyene yardım gerekir. İşte büyük velinin rehberliği de bilmediğini öğrenmek isteyenlere ışık tutar. Şunu asla unutmamalıyız, çocuklarımızın geleceği, içinde yaşadıkları dünyanın kaderiyle birdir. Dolayısıyla mücadelemiz hem bireysel hem evrenseldir.Bu yıl 'Bir Veli'nin Varisiyiz, Mirasımız Aşktır Bizim' diyoruz. Bugün dünyada savaşlar, işgaller, zulümler bitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, yürüttüğü politikalarla bu şer selini kurutmak için birçok coğrafyada mücadele veriyor. Bu mücadelenin fiili kısmında olduğu kadar, manevi kısmında da bizlere görev düşüyor. Milletçe yanlışın karşısında doğru olmaktan ve dik durmaktan vazgeçmeyeceğiz.Bu yıl pandemi nedeniyle katılımı sınırlı tutmak durumunda kaldık. Ancak 2021'de UNESCO ile birlikte, vefatının 750'nci yıl dönümünde Hacı Bektaş-ı Veli'nin gönül bahçesinde çok daha geniş kitleleri ağırlayacağız. Bugün insanlığın Hacı Bektaş gibi manevi rehberlere her zamankinden fazla ihtiyacı var.