Mehmet Kaplan serbest kalmasaydı Duygu hayatta olurdu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde önceki gün lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen (17) eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) yaşadığı apartmanın 4. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Kaplan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinayet ve cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaplan'ın geçen yıl da alkollü araç kullanırken bir kadının ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Genç kız dün gözyaşları arasında Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Delen'in ailesi, akrabaları, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kızın tabutunu okul arkadaşları taşırken, tabuta beyaz tülbent örtüldü. Baba Bülent Mehmet Delen, "Beni yavrumla yalnız bırakın" diyerek bir süre tabutun başında yalnız kaldı. Bir yakınının yardımıyla ayakta durabilen acılı baba "Kızım için adalet istiyorum. Cumhurbaşkanımıza mektup yazacağım. Bu çocuk zaten bir yıl önce de alkollü halde bir kadının ölümüne sebep olmuştu ve bir gün sonra bırakılmıştı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bir çocuğun ölümü böyle kolay olamaz. Böyle olmaz, kızım bu tabutun içinde." diyerek gözyaşı döktü. Anne Şenel Delen'in de üzgün olduğu gözlendi. Acılı anneanne Fatma Yüceler ise "Ne yapmışlar ne etmişler kızımı oradan aşağı atmışlar. Bu çocuk bir yıldır kızımın peşini bırakmıyordu" dedi. Delen'in erkek kardeşi Harun Delen "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Benim kardeşim böyle bir şey yapacak biri değildi. Kardeşim hiçbir şekilde intihar edemez. Geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kıydı. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Karşıdaki caninin sadece saplantılı biri olduğunu biliyordum"Duygu'nun cinayete kurban gittiğini söyleyen arkadaşları, "Hayat dolu bir kızdı. İntihar edecek bir durumu ve hali yoktu. Mehmet Kaplan sorunlu davranışları nedeniyle daha önce bizim okuldan gönderilmiş bir insan. Geçen yıl da alkollü olarak araba kullanıp bir kadını öldürdü. Ancak, adresinin belli olması ve öğrenciliği nedeniyle serbest bırakıldı. Eğer o zaman serbest kalmasaydı Duygu bugün hayatta olurdu. Duygu 4 ay önce kesin olarak ondan ayrıldı. Bir daha da görüşmeyeceğini söylüyordu" dedi.ZANLI Mehmet Kaplan'ın da ifadesinde Duygu Delen'e şiddeti uyguladığını itiraf ettiği ortaya çıktı: "Duygu ile bir süre önce tartışıp ayrılmıştık. Önceki gün de konuşup yeniden barıştık. Birlikte benim kaldığım eve geldik. Evde oturup konuştuk. Telefonuma bir mesaj gelince 'Kim bu kadın?' diye tepki gösterdi. Benden başka erkek arkadaşları da olduğunu öğrenmiştim. Ben de bunları söyleyince tartıştık, o sırada birkaç kez kendisine vurdum. Evden çıkıp gitmesini söyledim, 'Tüm umutlarımı sana bağlamıştım. Senden başkasıyla olamam' dedi. Tartışma sırasında elimi cama vurmuşum, kanadığını görünce de yıkamak için banyoya gittim. Sesler gelince koşup geldiğimde Duygu'nun balkondan atlamış olduğunu gördüm." Mehmet Kaplan'ın babası Bileç Kaplan'a ait Atlantik Halı isimli firmadan da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Duygu Delin'in ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek adeletin en kısa zamanta tecelli etmesi istendi.DUYGU Delen'in ölümüyle ilgili olarak tutuklanan Mehmet Kaplan'ın 21 Ocak 2019'da 210 promil alkolüyken kullandığı arabayla çarpıp ölümüne neden olduğu bir çocuk annesi Zeynep Berna Atay'ın (35) eşi Mehmet Bozo Atay'ın kan parası adı altında bir miktar para alarak davadan vazgeçtiği öne sürüldü. Kaplan "Adresinin belli olması ve öğrencilik durumu" nedeniyle tutuksuz yargılanırken, ölen kadının eşi şikâyetinden vazgeçti ancak kadının annesi davacı olmayı sürdürdü. Mehmet Bozo Atay, "Rahmetli eşim kırmızı ışıkta geçtiği için kusuru bize verdiler. Mehmet Kaplan cezaevine girmedi. Acımız bize kaldı. Tutuklandığını duydum, adalet yerini buldu. Olaydan ancak 11 ay sonra ilk mahkeme oldu. Ben şikayetimden vazgeçtim. Kayınvalidem şikayetçi oldu" dedi.