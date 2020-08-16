Motosikletli Yunus Polisleri bebeği kucakladı ve hemen hastaneye yetiştirdi. Yunus Polisleri ile hastanede bir hatıra fotoğrafı çektiren anne Ümmühan Sır o fotoğrafı paylaştı ve altına "Güzel kalpli çocuklar, size minnettarız. Ege'nin ağabeyleri... Çaresizce çırpınırken trafiğin ortasında Allah'ım Yunus Polisleri'ni "Hızır" gibi yetiştirdi. Allah hepsinden razı olsun. Yavrumu sağ salim hastaneye götürdüler. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Hastanede Ege çıkana kadar bizi yalnız bırakmadılar. Allah yolunuzu açık etsin" yazdı.

BEBEĞİ HASTANEYE POLİSLER YETİŞTİRDİ

Yürekleri ısıtan olay geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana geldi. Hastalanan bebeği Ege'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan anne Ümmühan Sır, aracıyla Çağlayan'dan Mecidiyeköy istikametine doğru giderken trafik kilitlendi ve aracıyla adeta yolda kaldı. Sıkışan trafikte kalan anne Sır çaresiz beklerken tam da o esnada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri duruma müdahale etti. Motosikletli Yunus Timleri aracın yanından geçerken çaresiz annenin telaşlı tavırlarını fark etti ve hemen ne olduğunu sordu. Anne Ümmühan Sır durumu izah edince Motosikletli Yunus Timleri önce çaresiz anneyi sakinleştirdi. İki Motosikletli Yunus Polisi ardından Ege bebeği kucakladı ve sıkışan trafikten motosikletle çıkararak hastaneye yetiştirdi.

Minik Ege'yi Yunus Polisleri hastaneye yetiştirdi | Video

"EGE'NİN AĞABEYLERİ" YAZDI

Hastanede polislerle buluşan anne Ümmühan Sır, Motosikletli Polis Timleri'yle günün anısına bir fotoğraf çektirdi. Anne Ümmühan Sır kişisel sosyal medya hesabında o fotoğrafı paylaşarak "Güzel kalpli çocuklar, size minnettarız. Ege'nin ağabeyleri..." yazdı. Ümmühan Sır mesajının devamında ise "Kelimelerimin, nefesimin durduğu andır. Çaresizce çırpınırken trafiğin ortasında Allah'ım Yunus Polisleri'ni "Hızır" gibi yetiştirdi. Allah hepsinden razı olsun. Yavrumu sağ salim hastaneye götürdüler. Arkadan sivil motorlu kahraman beni yavruma yetiştirdi. Allah'ım dilediğiniz her şeyi önünüze getirsin. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sevgili Yunuslar gizli kahraman, beyefendi... Yunuslar'ın komiserlerine ve müdürlerine çok teşekkür ederim. Hastanede Ege çıkana kadar bizi yalnız bırakmadılar. Allah yolunuzu açık etsin" yazdı.