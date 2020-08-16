Mobbing Nedir? İş Yerinde Mobbing Kapsamına Giren Davranışlar Nelerdir?

İş yerinde psikolojik taciz olarak bilinen mobbing hemen hemen her insanın iş hayatında karşılaştığı bir durumdur. Oldukça rahatsız edici ve yanlış olan bu durum hakkına ise insanların fazla bilgisi yoktur. Bu yüzden iş yerlerinde mobbing uygulansa dahi sesini çıkaramayan insan sayısı oldukça fazladır. Peki mobbing türleri nelerdir? Mobbing kapsamına neler girer? Mobbing ile ilgili bilinmesi gereken her şey bu yazıda...

Mobbing Nedir?

Mobbing oldukça rahatsız edici bir durumdur. Mobbing teriminin anlamı ise bir kişiyi taciz etmek, kabadayılık yapmak gibi anlamlara gelir. İş yerinde belli bir grup çalışanın bir çalışana karşı düşmanca davranışlarda bulunmaları durumuna mobbing adı verilir. Mobbing uygulanan çalışan iş yerinde kendisini güvende hissedemez ve görevlerini yerine getirmekte oldukça zorlanır. Mobbing cezası olan bir suçtur.

Mobbing Ne Demek?

Mobbing genellikle iş yerindeki en yaratıcı, etik ve yetkin olanlara karşı diğer çalışanlar tarafından düşmanca davranışların sergilenmesidir. Bunun sebebi ise diğer çalışanların o kişiyi bir tehdit olarak görmesinden kaynaklanır. Mobbing mağdurları genellikle genç çalışanlar, kadınlar ve yaşlılar olmaktadır. Oldukça çirkin bir davranış olan mobbing günümüzde pek çok kişinin başına gelen bir durumdur. İş yerinde bu tür tacizlere uğrayan kişiler isterse bu durumu şikayet ederek karşısındaki kişilerin ceza almasını sağlayabilir.

Mobbing Türleri

Mobbing eylemleri tamamen kötü niyet taşımaktadır. Bu eylemin sebebi kıskançlık ve korkudur. İş yerinde işinde iyi olan bir kişiye karşı da uygulanan bu eylem taciz ve düşmanlık duygularını içerri. Bundan dolayı da mobbing türleri birbiri ile alakalıdır. Bazı mobbing türleri ise şunlardır:

Yok sayılma,

Belirli bir çalışan ile ilgili söylenti yayma,

Konuşurken sözün kesilmesi,

Küsmek,

İşçinin ofise tecrit edilmesi,

Çalışanların görevlerini yerine getirmelerinde zorluk çıkarma,

Çalışanın işten ayrılmasını sağlamaya çalışma,

Lakap takma,

Cinsel taciz,

Sözlü ya da yazılı tehdit,

Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme,

Statünün küçümsenmesi,

Sürekli eleştirilme,

İş performansı dışında işler verilmesi,

Motivasyonunu kırmaya çalışma,

Mobbing Çeşitleri

Mobbing iş yerinde uygulanan taciz ve zorbalık anlamına gelir. Genellikle yöneticilerin çalışanlara uyguladığı bir bıktırma politikası olsa da bazen bir grup çalışan tarafından bir çalışana karşı da uygulanmaktadır. Oldukça çirkin bir davranış olan mobbingin pek çok çeşidi de bulunmaktadır. İş yerinde mobbing eylemi uygulayan kişiler bazen bunun bir suç olduğunu fark etmez ancak mobbing eylemleri birer suçtur ve cezası da vardır. Mobbing çeşitlerinden hangisi uygulanırsa uygulansın bu kötü niyetle yapılan bir eylemdir. Çalışan kişiyi işinden kovdurmak ya da işi bırakmasına zorlamak için yapılan bu eylemler ispat edilerek karşıdaki kişiden tazminat da alınabilir. Mobbing çeşitlerinden bazıları ise bir üstteki paragrafta bulunmaktadır.

Mobbing Tazminatı

Psikolojik taciz olarak bilinen mobbing eylemi bir suçtur. Ve elbette suçlu kişiye ceza da verilecektir. İş yerinde gerçekleştirilen bu eylem çok çirkin bir davranıştır. Mobbing eylemi hukuki olarak ispat edilirse kişi karşısındaki kişiden tazminat olabilir. Tazminat ücreti ise 10.000 ₺ olarak karar verilmiştir. Aynı zamanda mobbing uygulayan kişilere hapis cezası da verilebileceği unutulmamalıdır.

Mobbing Süreci İçinde Rol Alan Taraflar

Mobbing, iş yerinde uygulanan psikolojik taciz eylemine verilen addır. Son zamanlarda pek çok insan tarafından kurulan cümlelerden birisi iş yerinde mobbing eylemine maruz kaldıklarıdır. Mobbing eylemi oldukça yanlış bir davranıştır ve cezası olan bir suçtur. Mobbing süreci içerisinde rol alan taraflar ise mobbing uygulayanlar ve mobbing mağdurlarıdır. Ve bir de mobbing izleyicileri vardır.

Mobbing Kapsamına Ne Girer?

Mobbing eylemine maruz kalan bir kişi kendisini güvensiz hisseder ve işinden de ayrılmak isteyebilir. Bir kişiyi bu tür duygular içerisine sokacak olan her türlü eylem mobbing kapsamına girer. Bu davranışları dile getirmek gerekirse birkaçı şöyledir: