Muhit’ten ağustos zaferleri sayısı

TURKUVAZ Dergi Grubu tarafındanyayımlanan aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit" ağustos sayısında, Malazgirt, Mohaç ve Büyükk Taarruz zaferlerini sayfalarına taşıdı. Derginin yeni sayısındaki dosya konusu ise toplu şirleri "Ağustos Melali" baskısıyla yayınlanan, şair ve yazar Hüsrev Hatemi oldu. Derginin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan şair İbrahim Tenekeci "Ağustos ayının millet olma tarihimizde ve milli hafızamızda kıymetli bir yeri var. Ağustos, zaferler ayıdır. Dergimizin sayfaları işte bu zaferlerle açılıyor" dedi. Sunuş yazısında ayrıca, 22 Temmuz'da Yalova'da hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin unutulmadı. Tenekeci, "Bizim Asım" başlıklı anma yazısında Gültekin'in yazması gereken onlarca kitabı bir kenara bırakıp kendini gencç nesillere adadığını dile getirdi.