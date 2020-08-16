Ne yaptıysa olmadı... Evinin önüne çöp bırakan komşularına karşı nöbet tutuyor!

'GEREKLİ UYARI VE DENETİMLER YAPILMAKTADIR'



Tepebaşı Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:



"Tüm ilçe genelinde belirlenen saatlerde (19.00-23.00) çıkarılan çöpler, günlük olarak toplanmaktadır. Zamansız çöp çıkarma alışkanlığının önüne geçmek için Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp çıkarma saatleri ve kurallar konusunda kent halkını bilgilendirilmektedir. Kent genelinde duyurusu yapılan saatler dışında çöp çıkararak, çevreyi kirleten ve halk sağlığını tehlikeye atanlar için de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli uyarı ve denetimler yapılmaktadır"