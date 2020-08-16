Sabi ve Muhteşem Timi’ye eş aranıyor

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın 10 yıllık sakinlerinden kaplumbağa "Sabi" ile timsah "Muhteşem Timi"ye yalnızlıklarını sonlandıracak eş aranıyor. Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, Afrika mahmuzlu kaplumbağası "Sabi"yi 10 yıl önce Antalya'da yerleşen İngiliz çiftin bağışladığını söyledi. Arsun, "10 yıldır tek başına. Ortalama 54 yıl yaşıyor. Bir 30 yıl daha hayvanat bahçesinin gözdelerinden olacak. Sabi'ye eş bulmak için diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçtik. İnşallah bir eş bulur ve yavrularını alır, severiz" dedi. Arsun, 10 yıldır bakımını üstlendikleri Nil timsahı Muhteşem Timi'nin 5 metre uzunluğu ve 350 kilogram ağırlığıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olduğunu anlatarak " Ona da eş arıyoruz.Bir Nil timsahına ihtiyacımız var" diye konuştu. AA