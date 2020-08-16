Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama: Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı!

Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos Çılgın çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama: MPİ ile açıklandı!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan sonuçları merakla bekleniyordu. Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olacakken ödül ise tam 52 milyon TL değerinde. Öte yandan çılgın sayısal loto hakkında detaylı bilgiler de vatandaşlar tarafından araştırılırken Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Merakla beklenen açıklandı. MPİ ile Çılgın bilet sorgulama ekranı ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 08:59 Son Güncelleme: 16.8.2020 08:59 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı mı? Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Yeni dönemde artık internet üzerinden online olarak da oynanabilen Çılgın sonuçları merakla bekleniyordu. Online olarak oynanabildiği için ilgi de bir hayli arttı. Şans oyunları sevenler kolon yapmaya devam ederken ödül ise tam 52 milyon TL olacak. Merakla beklenen; açıklandı. MPİ ile Çılgın bilet sorgulama ekranı ve detayları haberimizde...

15 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto saat 21:30'da canlı gerçekleşiyor. Sonuçlar millipiyangoonline.com sitesinden öğreniliyor.

15 AĞUSTOS: 7 - 52 - 74 - 79 - 83 - 85 joker 30

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı mı? Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

ÇILGIN SAYISLA LOTO HAKKINDAKİ BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı mı? Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama: Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA