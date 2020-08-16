Son dakika haberi: MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

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Son dakika haberi: yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

Son dakika haberi: Yeni eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı’nın () illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği yazıya göre yeni eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 16.8.2020 09:53 ABONE OL
MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

Bakanlık, illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı hatırlatıldı.

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi. Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

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Son dakika haberi: MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı! İşte okulların açılacağı tarih...
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