Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

Corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Koca, her akşam güncel rakamları açıklarken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!
15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo AÇIKLANDI.
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri...
15 AĞUSTOS 2020 CORONA VAKA SAYISI
"SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. "
14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.
13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.
12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.