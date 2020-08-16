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Haberi: ’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel tablosu

Corona virüs vaka sayısı ile ilgili haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Son olarak 14 Ağustos tablosu verilerine göre; vefat sayısı 22, hasta sayısı bin 226, test sayısı 70 bin 192 ve iyileşen sayısı ise 923 olarak açıklandı. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

Corona virüs salgını ile ilgili haberleri ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Koca, her akşam güncel rakamları açıklarken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki; 'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 15 AĞUSTOS 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo AÇIKLANDI.

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri...

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

15 AĞUSTOS 2020 CORONA VAKA SAYISI

"SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. "

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

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Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu
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