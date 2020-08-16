Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Ağustos güncel koronavirüs tablosu

Corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bakan Koca, her akşam güncel rakamları açıklarken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne oldu? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 15 AĞUSTOS 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

15 Ağustos 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo AÇIKLANDI.

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri...