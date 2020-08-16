Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişini düzenlediği ve tamamen yenileyerek büyük ikramiyede artışa gittiği Süper Loto oyununun 7. Çekilişi 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak olan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü Süper Loto canlı çekilişi için 28 milyon Türk Liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran şans oyunu severleri heyecanlı anlara ortak olmak için 16 Ağustos Süper Loto canlı çekiliş bilgilerine ulaşmak istiyor.

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE!

Süper Loto 16 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte 16 Ağustos Süper Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…