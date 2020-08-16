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sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile , MPİ bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından haftalık olarak Salı, Perşembe, Pazar günleri çekilişi düzenlenen oyununun 7. Çekilişi 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak olan canlı çekilişle belli oldu. 28 Milyon Türk Lirası için bugün yapılacak için kupon dolduran şans oyunu severler 16 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile günün şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. Bu başlık altında ile 16 Ağustos 2020 Pazar canlı yayını ile sorgulama ekranını bulabilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 02:29 Son Güncelleme: 17.8.2020 02:29 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişini düzenlediği ve tamamen yenileyerek büyük ikramiyede artışa gittiği oyununun 7. Çekilişi 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak olan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü Süper Loto canlı çekilişi için 28 milyon Türk Liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran şans oyunu severleri heyecanlı anlara ortak olmak için 16 Ağustos Süper Loto bilgilerine ulaşmak istiyor.

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE!

Süper Loto 16 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte 16 Ağustos canlı çekiliş yayını…

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos 2020 Pazar Süper Loto Sonuçları: 50 - 17 - 2 - 6 - 53 - 37

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 16 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ bilet sorgulama BURADA!
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