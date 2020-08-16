Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 16 Ağustos MPİ Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun bu akşam ki çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Artan ikramiyeler ve değişen sistem sonrası şans oyununa ilgi bir hayli arttı. 28 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen binlerce kişi geri sayıma başladı. Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki, 16 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte Milli Piyango MPİ Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

16 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun yeni dönemdeki 7. çekilişi 16 Ağustos Pazar bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu haftaya devreden ödül 28 Milyon TL! Zengin olma hayali kurarak kuponlarını oluşturan kişiler Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı.