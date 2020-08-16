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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve

denildiğinde akıllara gelen tek isim olan Zeynep Turan ile 16 Ağustos 2020 Pazar için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 16 Ağustos 2020 Pazar için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 09:43 ABONE OL
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Ağustos 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Ağustos 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Z kuşağı şöhretlerini neler bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Koç: Kendine hazırladığın kahvaltıda bir tek kuş sütü eksik tabirini kullanmak yerinde olur. Sağlığına her geçen gün daha çok dikkat ediyorsun.

Boğa: Evli bir Boğa burcuysan, market alışverişi için eşinle birlikte liste oluşturabilirsin. İhtiyaçtan fazlasını almak istemiyorsun.

İkizler: Evli bir İkizler burcuysan, gün Miçinde aldığın kararlar eşini olumsuz yönde etkileyebilir. Maddi anlaşmazlıklar yaşanabilir

Yengeç: Sabah baş ağrısıyla uyanabilirsin. Kendine bir bitkisel bir çay hatırlayıp iyi geleceğini umarak

Aslan: Kötü çalışma koşulları hafta içinde seni oldukça yordu. Fiziksel olarak kendini dinlendirmek istiyorsun. Arkadaşların ziyaretine gelebilir

Başak: Bugün anneannenden maddi ve manevi anlamda değerli bir armağan alabilirsin. Bu hediye seni oldukça duygulandırıyor.

Terazi: Yalnız yaşayan bir Terazi'ysen, aidiyetliğini sorgulayabilirsin. Yalnızlıktan bunaldın. Kendine arkadaş edinmek için yollar arıyorsun

Akrep: Sosyal toplum kuruluşlarına yardım yapmak istiyorsun. Bu konuda bağlantısı olan arkadaşların ile irtibata geçebilirsin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Yay: Arkadaşların karşısında daha şık görünmek istediğin bir gündesin. Bugün giyimine kuşamına çok özen gösteriyorsun

Oğlak: Güne e-maillerini kontrol ederek başlıyorsun. Gündemine göz attıktan sonra hafta sonu programının dışına çıkmıyorsun

Kova: İlana koyduğun evinin bugün alıcısı çıkabilir. Bu sebeple yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorsun.Maddi açıdan rahatsın.

Balık: Bugün gördüğün bir fotoğraf sana güzel şeyler hissettirebilir. O fotoğraftaki kişinin kim olduğunu araştırıyorsun.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Zeynep Turan'ın bugünkü yazısı;

Z KUŞAĞI ŞÖHRETLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Önümüzdeki yıllarda kendilerinden oldukça söz ettirecek Z kuşağını neler bekliyor? Bu kuşak içerisinde doğan ünlüleri nelerin beklediğini gelin beraber keşfedelim...

ÇOK KONUŞULACAK

Aleyna Tilki: Burcu Koç, Ay burcu Oğlak ve haritasında bolca toprak olan 28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki, konuşulmaya devam edecek. Gerek klipleriyle, gerekse tarzıyla adından oldukça söz ettiren Aleyna, yeniden farklı işleriyle gündeme gelebilir. İçinde bulunduğu projeler ve özel hayatıyla oldukça dikkat çekecek olan şarkıcının, kendisiyle ilgili duyabileceği eleştirilere karşı alacağı kararlar kamuoyunda bomba etkisi yaratabilir. Genç şarkıcı, 2021'in Temmuz'una kadar hem özel hayatı, hem de kariyeri ile ilgili inişleri ve çıkışları doğru sezebilirse bu süreci minimum hasarla atlatabilir.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Afra Saraçoğlu: 2 Aralık 1997 doğumlu Ay burcu, Merkür'ü ve Mars'ı Oğlak olan, ayrıca haritasında da Oğlak Stelyumu olan Saraçoğlu'nun başarısı, Türkiye sınırlarını aşacak olan yegane ünlülerden birisi olacağını işaret ediyor. Saraçoğlu, dijital platformlardaki işleriyle konuşulurken, önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerde yayınlanabilecek projelerle dikkat çekecek ünlülerimiz arasında yer alıyor. Saraçoğlu'nun haritası, 2022 yılına kadar özel hayatından çok kariyerine önem verirse geçmişine dönüp baktığında kendisiyle gurur duyacağının altını net bir şekilde çiziyor. Saraçoğlu için mutluluğun sırrı başarmakta. Ancak haritasındaki Oğlaklar, genç oyuncunun hayatında kimi zaman sert konuşmalar yaptığını ve keskin kararlar verdiğini gözler önüne seriyor.

Alina Boz: Ay burcu Kova, Uranüs'ü ve Neptün'ü kavuşum döngüsündeyken dünyaya gelmiş İkizler burcu Alina Boz, özel hayatıyla ilgi oklarını üzerine çekecek ünlülerimiz arasında yer alacak. Kendisi gibi popüler bir kişi ile aşka yelken açabilir. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun natal haritası, şu an devam eden bir ilişkisi olsa bile bu ilişkinin uzun ömürlü olmadığını vurguluyor. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda alabileceği ani kararlar ile kendisinden söz ettirecek olan Boz, özel yaşantısı ile muhabirlerinin peşinden koştuğu biri olabilir.

ASTRO GÜNDEM

Güneş-Mars 120'liği; doğal kaynaklarımız sayesinde ülkemizin yönünün değişebileceği üzerinde duruyor. Dünya, askeri savunma teknolojilerini tatbikatlar üzerinden seyrederken, İngiltere'nin hava savunma sistemleri konuşulacak. Bu arada 28 Haziran 1973 yılında kurulan, Mars'ı ve Chiron'u Koç olan TUSAŞ da konuşulabilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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