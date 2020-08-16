Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Ağustos 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Ağustos 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Ağustos 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Z kuşağı şöhretlerini neler bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - ASTROLOJİ
Koç: Kendine hazırladığın kahvaltıda bir tek kuş sütü eksik tabirini kullanmak yerinde olur. Sağlığına her geçen gün daha çok dikkat ediyorsun.
Boğa: Evli bir Boğa burcuysan, market alışverişi için eşinle birlikte liste oluşturabilirsin. İhtiyaçtan fazlasını almak istemiyorsun.
İkizler: Evli bir İkizler burcuysan, gün Miçinde aldığın kararlar eşini olumsuz yönde etkileyebilir. Maddi anlaşmazlıklar yaşanabilir
Yengeç: Sabah baş ağrısıyla uyanabilirsin. Kendine bir bitkisel bir çay hatırlayıp iyi geleceğini umarak
Aslan: Kötü çalışma koşulları hafta içinde seni oldukça yordu. Fiziksel olarak kendini dinlendirmek istiyorsun. Arkadaşların ziyaretine gelebilir
Başak: Bugün anneannenden maddi ve manevi anlamda değerli bir armağan alabilirsin. Bu hediye seni oldukça duygulandırıyor.
Terazi: Yalnız yaşayan bir Terazi'ysen, aidiyetliğini sorgulayabilirsin. Yalnızlıktan bunaldın. Kendine arkadaş edinmek için yollar arıyorsun
Akrep: Sosyal toplum kuruluşlarına yardım yapmak istiyorsun. Bu konuda bağlantısı olan arkadaşların ile irtibata geçebilirsin.
Yay: Arkadaşların karşısında daha şık görünmek istediğin bir gündesin. Bugün giyimine kuşamına çok özen gösteriyorsun
Oğlak: Güne e-maillerini kontrol ederek başlıyorsun. Gündemine göz attıktan sonra hafta sonu programının dışına çıkmıyorsun
Kova: İlana koyduğun evinin bugün alıcısı çıkabilir. Bu sebeple yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorsun.Maddi açıdan rahatsın.
Balık: Bugün gördüğün bir fotoğraf sana güzel şeyler hissettirebilir. O fotoğraftaki kişinin kim olduğunu araştırıyorsun.
Zeynep Turan'ın bugünkü yazısı;
Z KUŞAĞI ŞÖHRETLERİNİ NELER BEKLİYOR?
Önümüzdeki yıllarda kendilerinden oldukça söz ettirecek Z kuşağını neler bekliyor? Bu kuşak içerisinde doğan ünlüleri nelerin beklediğini gelin beraber keşfedelim...
ÇOK KONUŞULACAK
Aleyna Tilki: Burcu Koç, Ay burcu Oğlak ve haritasında bolca toprak olan 28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki, konuşulmaya devam edecek. Gerek klipleriyle, gerekse tarzıyla adından oldukça söz ettiren Aleyna, yeniden farklı işleriyle gündeme gelebilir. İçinde bulunduğu projeler ve özel hayatıyla oldukça dikkat çekecek olan şarkıcının, kendisiyle ilgili duyabileceği eleştirilere karşı alacağı kararlar kamuoyunda bomba etkisi yaratabilir. Genç şarkıcı, 2021'in Temmuz'una kadar hem özel hayatı, hem de kariyeri ile ilgili inişleri ve çıkışları doğru sezebilirse bu süreci minimum hasarla atlatabilir.
Afra Saraçoğlu: 2 Aralık 1997 doğumlu Ay burcu, Merkür'ü ve Mars'ı Oğlak olan, ayrıca haritasında da Oğlak Stelyumu olan Saraçoğlu'nun başarısı, Türkiye sınırlarını aşacak olan yegane ünlülerden birisi olacağını işaret ediyor. Saraçoğlu, dijital platformlardaki işleriyle konuşulurken, önümüzdeki yıllarda farklı ülkelerde yayınlanabilecek projelerle dikkat çekecek ünlülerimiz arasında yer alıyor. Saraçoğlu'nun haritası, 2022 yılına kadar özel hayatından çok kariyerine önem verirse geçmişine dönüp baktığında kendisiyle gurur duyacağının altını net bir şekilde çiziyor. Saraçoğlu için mutluluğun sırrı başarmakta. Ancak haritasındaki Oğlaklar, genç oyuncunun hayatında kimi zaman sert konuşmalar yaptığını ve keskin kararlar verdiğini gözler önüne seriyor.
Alina Boz: Ay burcu Kova, Uranüs'ü ve Neptün'ü kavuşum döngüsündeyken dünyaya gelmiş İkizler burcu Alina Boz, özel hayatıyla ilgi oklarını üzerine çekecek ünlülerimiz arasında yer alacak. Kendisi gibi popüler bir kişi ile aşka yelken açabilir. Güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun natal haritası, şu an devam eden bir ilişkisi olsa bile bu ilişkinin uzun ömürlü olmadığını vurguluyor. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda alabileceği ani kararlar ile kendisinden söz ettirecek olan Boz, özel yaşantısı ile muhabirlerinin peşinden koştuğu biri olabilir.
ASTRO GÜNDEM
Güneş-Mars 120'liği; doğal kaynaklarımız sayesinde ülkemizin yönünün değişebileceği üzerinde duruyor. Dünya, askeri savunma teknolojilerini tatbikatlar üzerinden seyrederken, İngiltere'nin hava savunma sistemleri konuşulacak. Bu arada 28 Haziran 1973 yılında kurulan, Mars'ı ve Chiron'u Koç olan TUSAŞ da konuşulabilir.