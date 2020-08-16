Yol tartışması cinayetle sona erdi

İstanbul Küçükçekmece'de 19 yaşında bir genç, araçla yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kendisine saldıran iki kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; iki kişi 19 yaşındaki Ulaş Arslanargut'a araçla yol verme tartışması nedeniyle saldırdı. Bağcılar'da ikamet eden ve tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen genci silahla vuran saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Arslanargut yaşamını kaybetti. Silahlı saldırıda ölen Arslanargut'un yanında bulunan yakın bir arkadaşı da kaçan saldırganlar tarafından silahla yaralandı. Polis kaçan katil zanlısı veya zanlılarının peşine düştü.