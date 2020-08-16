"Yolda kaldım" yalanıyla benzin alarak araç kundakladı

İlginç olay İstanbul Gaziosmanpaşa'da 12 Ağustos Çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; "Yolda kaldım" diyerek gittiği akaryakıt istasyonundan benzin satın alan Burak M., Gaziosmanpaşa Pazar İçi Mahallesi Açık Sokak üzerinde iddiaya göre husumetli olduğu bir kişinin aracını kundakladı.

Şüpheli Burak M., olayın ardından kaçarken bir şarjör ve dokuz mermiyi yere düşürdü. Şüphelinin kimliği, kaçarken düşürdüğü şarjör ve mermiler üzerindeki parmak izlerinden ve güvenlik kamera görüntülerinden belirlendi.





SİLAH DA EVİNDEN ÇIKTI



Şüpheli Burak M., Büyükçekmece İlçesi'ndeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisler, şüpheliye olay yerinde bulunan şarjör ve mermileri sordu. Şüpheli Burak M., mermileri ve şarjörü olaydan sonra kaçarken düşürdüğünü itiraf etti ve silahın da evinde olduğunu söyleyerek silahı polislere teslim etti. Silaha da incelenmek üzere el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli Burak M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin akaryakıt istasyonundan benzin satın aldığı ve aracı kundakladığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

"Yolda kaldım" yalanıyla benzin alarak araç kundaklayan zanlı kamerada | Video