YouTube kanal açma: YouTube kanalı nasıl açılır, nelere dikkat edilir?

YouTube kullanıcılara ücretsiz video yükleme ve paylaşma imkânı sunuyor. Yüklediğiniz video dakikalar içerisinde trend olup milyonlarca kişiye ulaşabilir. YouTube'nin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrinde. YouTube 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından bir araya gelinerek kurulan bir web sitesidir. Ardından bu web sitesi Kasım 2006'da Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alınmıştır. Google akıllıca bir politika uygulayarak YouTube kanal açma projesini geliştirmiştir. YouTube kanalı sayesinde kullanıcılar kanal açarak ve hayalindeki işi yaparak para kazanabiliyorlar. YouTube kanalı hakkında vatandaşların sıkça sorduğu sorulardan birisi YouTube kanalı açmak istiyorum sorusu olmaktadır. YouTube kanalı açmak çok kolaydır. Yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağız. YouTube kanalı açma ücretli mi? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. YouTube hesabı ne kadar kazanıyor? İşte detaylar.

YOUTUBE KANALI NASIL AÇILIR?

YouTube kanalı açma işlemleri çok basittir. Üstelik telefondan YouTube kanalı açma işlemi de yapabilirsiniz. Şu adımlarla başlayalım:

Google Gmail hesabınız olması gerekir. Eğer Gmail hesabınız yoksa hemen bir hesap edinin.

Daha sonra YouTube'dan oturum açın. Sol üst köşede bulunan seçeneklerden 'Kanal oluştur' bölümüne tıklayın.

Buradan Marka Hesap adınızı girin. Daha sonra YouTube kanalınızı oluşturursunuz.

YOUTUBE KANALI AÇMA ÜCRETLİ Mİ?

Eğlence ve vakit geçirmenizi sağlayan YouTube de herhangi bir kanal açma ücreti bulunmaz. Ücretsiz bir şekilde Gmail hesabı oluşturarak Youtube'da oturum açabilirsiniz. YouTube sahibi olan Google sizden hiçbir ücret istememektedir.

YOUTUBE KANALI NE KADAR KAZANIYOR?

YouTube kanalı açan vatandaşlar tarafından ne kadar kazandırdığı hakkında merak ediyorlar. Şöyle diyebiliriz ki; ortalama olarak YouTube geliri 1000 görüntülemesi lokasyona ve hedef kitleye göre 0.5-2 dolar arası değişim gösterebiliyor.

YOUTUBEDE 2. KANAL NASIL AÇILIR?

YouTube'nin renkli dünyasına giriş yapan kişiler 2. kanalı nasıl açabileceklerinin yolunu aramaktadırlar. 2. kanal açmak için yapmanız gereken yeni bir Gmail hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde 2. kanalınızı da açabilirsiniz.

YOUTUBE KANALI AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tema belirleyin: İlk defa bir youtube hesabı açacak iseniz öncelikle bir tema belirleyiniz. Bu temalar; oyun, vlog, moda, makyaj, bilim, belgesel veya daha farklı konular üzerinden olabilir. Ardından temanızı oluşturun.

Kanalın İsmi ve Hakkındaki Bölümü: Diğer bir dikkat edilmesi gereken konu ise kanalınıza dikkat çekici bir isim ve dikkat çeken bir hakkında bölümünü doldurunuz. Bu bölümler size özel ve sizi tanıtan yazılar yazabilirsiniz. Kanalınızın hakkında bölümüne içeriği ve kendinizden bahseden bir metin ile doldurunuz.

Görsel Tasarımı: Kanalınızın görsel tasarımlarını dikkat çekici bir şekilde yaparsanız birçok kişinin izlemesini sağlayabilirsiniz. Bu sebeple görsel tasarım çok önemlidir. Kendinize özel bir tasarım oluşturunuz ve ayrıca fragman videosu da hazırlayabilirsiniz.

Orijinal İçerik: Yapacağınız içerikler tamamen doğal ve sizleri anlatan içerikler olmasına özen gösterin. İzleyicileriniz ile bir bağ kurunuz. Video içeriklerinizi hazırlarken kopya olmamasına, benzersiz ve özgün olmasına dikkat ediniz. Ayrıca daha kaliteli olmasını da sağlayan ve mutlaka video sonlarında kanalınıza abone olmaya teşvik edin.

Video Başlıkları ve Etiketler: Son olarak da YouTube dünyanın 2. büyük arama motoru olduğundan dolayı yapacağınız video başlıklarınızda hem içeriğinizi çok iyi anlatmalı hem de kullanıcıların arayacağı kelimeleri etiketlemeye özen gösterin. Bu şekilde artık YouTube kanalınızı kullanabilirsiniz.

İnternet TTNET altyapı sorgulama: TTNET fiber internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır?