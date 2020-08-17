‘21 saat sonra ışığı gördüm’

17 Ağustosfelaketini yaşayan ve 21 saat boyunca enkaz altında kaldıktan sonra yaralı kurtulanlardan biri de 61 yaşındaki Ahmet Erdem'di. Erdem, o geceyi, o çaresizlik anlarını şu şekilde anlattı: "Ailem tatildeydi. Ben de tatilden o akşam dönmüştüm. İzmit'teki 7 katlı Kocaeli Apartmanı'ndaki evimize geldim. Eşyalarımı yerleştirip duş aldım ve balkona çıktım. Çok sıcaktı ve gece olmasına rağmen gökyüzü patlıcan rengiydi. Saat 02.30 gibi yatmak için odama gittim. Tam uykuya dalacağım esnada büyük bir gürültü oldu. Kendimi çekyat ile duvar kirişi arasında buldum. Ayağımın altından patlayan borulardan akan sular geçiyordu. Fareler dolaşıyordu."Saatler ilerledikçe kendine, "Kurtulacaksın" diyerek moral verdiğini dile getiren Erdem, şöyle devam etti: "İzlediğim bir filmde böyle bir durumda kalan kişinin tükürüğü ile su ihtiyacını gidermesini görmüştüm. Ben de o şekilde kendimi ayakta tutmaya çalışıyordum. 21 saat sonra Zonguldak'tan gelen ekip tarafından kurtarıldım. 6 ay psikolojik tedavi gördüm."