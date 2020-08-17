Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Üç şehirde daha 65 yaş üstü kısıtlama bilgisi geldi...

15 Ağustos corona virüs vaka sayısındaki son durum şu şekilde; dün 67.214 kişiye yapılan test sonucunda 1.256 pozitif vaka belirlendi. Risk grubundaki 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği takip ediliyor. İl valilikleri tarafından alınan son dakika kararlarına göre bazı şehirlerde 65 yaş üstü kişilerin düğünlere, kınalara katılması yasaklandı. Ayrıca bazı saatler arası sokağa çıkışları da sınırlandırldı. Kayseri, Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Yalova, Elazığ, Bartın gibi şehirlerde kısıtlamalar söz konusu...

SON DAKİKA HABERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? İŞTE KISITLAMA OLAN ŞEHİRLER...

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

Manisa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni karar Manisa 65 yaş ve üzeri vatandaşlara toplu taşıma ve düğün kısıtlaması

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Manisa'da son günlerde artış gösteren vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve vatandaşları salgın tehlikesinde alınan karar doğrultusunda Manisa'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara birtakım kısıtlamalar getirildi. Getirilen kararlar ile ilgili Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın 15.08.2020 tarihinden itibaren 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ilimizde kurulan semt/ilçe pazarlarına 15.08.2020 tarihinden itibaren saat 17.30 dan sonra girmelerinin yasaklanmasına, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere 15.08.2020 tarihinden itibaren katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Öte yandan yayaların yol ve kaldırımları sosyal mesafeyi koruyabilecek şekilde kullanmaları amacıyla ticari iş yeri ve konutların önüne malzeme konulması da yasaklanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümelerine engel olmaları ve bunun virüsün yayılımının çoğalması nedenlerinden olmasından dolayı; her türlü ticari iş yeri ile konutların önünde bulunan yaya kaldırımlarına mal ve malzeme konulmasının yasaklanmasına, bu alanlardaki her türlü işgalinin engellenmesine, uygulamanın büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile kolluk güçleri tarafından koordineli bir şekilde birlikte yapılmasına, 31.08.2020 tarihinden itibaren İlimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçlarda uyulması gereken kurallara, ilgili mevzuat hükümleri ve Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberleri maddelerine ek olarak araç içerisinde maske takılması zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için, kayıt yapabilecek kamera takılmasına; kayıtların en az 30 gün süreyle saklı tutulmasına, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine istinaden mesire, piknik, alanlarında oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Alınan kararlar doğrultusunda yasaklara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.