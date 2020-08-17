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Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı

Toplu taşıma aracına engelli annesinin kartıyla binmeye çalışan yolcu, özel halk otobüsü şoförü tarafından yakalanınca şoförle tartıştı. Yolcu, karta el koyan şoföre saldırdı. intikal eden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:00 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:02 ABONE OL
Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı

Ankara'da annesine ait engelli kartıyla otobüse binen yolcunun, karta el koyan şoför ile tartışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, önceki gün Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na bağlı, Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüs şoförü Adnan Yaramış, Altındağ Ulus'ta bulunan durakta araca binen yolcunun gösterdiği kartın, engelli annesine ait olduğunu fark etti.

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı

Yaramış, karta el koyarken, yolcu buna tepki gösterdi. Çıkan tartışmada yolcu, Yaramış'a eliyle vurdu. Yolcu ve şoför arasındaki arbedenin büyümesini diğer yolcular araya girerek önledi. Yolcu, araçtan indirildi. Şoför Yaramış, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili yolcu hakkında polise şikayette bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı

"KARTI VERMEYİNCE ÜSTÜME YÜRÜDÜ"

Yaramış, yolcunun Ulus'taki durakta araca bindiğini söyleyerek, "Kartını okuttu şüphelendim. 'Kimlik görebilir miyim?' dedim, kimliğini çıkarıp gösterdi. Kendi kimliğiyle kullandığı kart birbirini tutmuyordu, annesinin engelli kartını kullandığını fark ettim.

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı

'Buna el koymak zorundayım' dedim, o da 'kartımı ver ineceğim' dedi. Veremeyeceğimi söylediğimde üstüme yürümeye kalktı, kolumu tuttu oturduğum kısma vurmaya çalıştı. Diğer yolcular da araya girdi" dedi.

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Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı, yakalanınca şoföre saldırdı
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