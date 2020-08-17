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Arazi uğruna kardeşi ve kuzenini öldürdü

HAMZA ALP
Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
ORDU'DA arazi meselesi iki can aldı. Ramis Tiryaki ile kuzeni Hüseyin Tiryaki arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis Tiryaki, Hüseyin Tiryaki'ye tabancayla ateş etti. Saadet Tiryaki ve Muhammet Tiryaki'ye de seken kurşunlar isabet etti. Daha sonra evin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet Tiryaki'nin yanına giden. Ramis Tiryaki, kardeşi Mehmet Tiryaki ile patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin Tiryaki'yi de vurdu. Mehmet Tiryaki ve Hüseyin Tiryaki olay yerinde öldü, diğer 4 kişi yaralandı.
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Arazi uğruna kardeşi ve kuzenini öldürdü
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