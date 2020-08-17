‘Asrın Felaketi’nden yepyeni bir çehreye

Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin izlerini silen Sakarya, adeta yeniden doğdu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin etkilendiği Marmara Depremi'nde binlerce konut ve iş yeri de hasar gördü. Depremden en fazla zarar gören iller arasında yer alan Sakarya'da oluşturulan ve "yeni yerleşim bölgesi" olarak nitelendirilen Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerindeki konutlar, deprem yönetmeliğine uygun inşa edildi. Sakarya Valiliği ve resmi kurumları barındıran kampüs de yeni yerleşim bölgesine inşa edildi. Çok katlı binalara ruhsat verilmeyen kentte, olası depremleri daha az kayıpla atlatabilmek amacıyla yatay kentleşme modeli yürütülüyor.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 21 yıl önce ülkenin büyük bir afet atlattığını belirterek, kentte 3 bin 891 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 24 bini aşkın binanın da yıkıldığını hatırlattı. Kaldırım, 1999 Marmara Depremi'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli meydana geldiğini, akabinde de 12 Kasım'da Düzce Depremi'nin yaşandığını aktararak, o dönemde yaşanan tecrübesizliğin artık olmadığını, kurumların afete hazır hale getirildiğini söyledi. Deprem bölgelerinde yatay mimarinin önemine dikkat çeken Kaldırım, "Sağlam zeminlerde yapıların inşaedilmesi ve imar önemli" dedi. Vali Kaldırım, Elazığ Depremi'nde devletin iyi bir sınav verdiğine değinerek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde örnek çalışmalar yapıldı. Hem deprem esnasında arama kurtarma faaliyetleriyle hem sonrasındaki çalışmalarla tüm kurumlar iyi sınav verdi."Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Deprem ülkemizin gerçeği olabilir ama deprem nedeniyle hayatların kaybedilmesi, bizim ülkemizin gerçeği olamaz. İşte bu bilinçle 17 Ağustos depremi sonrası Allah'a hamdolsun, başta hükümetimiz olmak üzere yerel yönetimler tarafından önemli çalışmalar yapıldı. 17 Ağustos'un yaraları kısa sürede sarıldı. Hamdolsun Sakarya, hükümetimizin destekleriyle kısa bir sürede yeniden eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı başardı. Sakarya adeta yeniden kuruldu" ifadelerini kullandı.