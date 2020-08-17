Binlerce litre sahte dezenfektana suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde izinsiz olarak üretilen sahte dezenfektanların Arnavutköy'de bir iş yerinde stoklandığı ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri; sahte dezenfektanların piyasaya sürülerek insan sağlığını tehdit edecek şekilde kullanımının önüne geçmek maksadıyla söz konusu depoyu takip altına aldı.

45 BİN LİTRE



Şüphelileri suçüstü yakalamak için bekleyen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu depoya baskın düzenledi. Burada yapılan aramada çeşitli ebatlarda ambalajlanarak hazırlanmış 45 bin litre sahte dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirilirken şirket sahibi A.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen sahte dezenfektanlar İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilirken, dağıtımı yapılan işyeri mühürlendi.

Gözaltına alınan A.A.'nın Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.