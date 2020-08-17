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'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor

'da zabıta ekipleri korona virüs (Covid-19) denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler ayrıca cadde, sokak, meydan ve sahillerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske dağıtıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:48 ABONE OL
Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yarımada genelinde gerçekleştirdikleri korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler otel, restoran ve kafe gibi işletmelerde yaptıkları denetimlerin dışında, kamuya açık alanlarda da vatandaşlara maske ve mesafe uyarısında bulunuyor.

TEDBİRLERE UYMAYANLARI UYARIYOR

Zabıta ekipleri ilçe genelinde cadde, sokak, meydan ve sahillerde maske takmayan vatandaşları uyararak maske dağıtırken, mesafe kuralı başta olmak üzere tedbirlere uymayanları uyarıyor.

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Bodrum'da zabıta önce uyarıp ardından maske veriyor
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