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’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde işlenen cinayette , eski eşi ile ev sahibi Tunay Ayekin'in tüfekle vurarak öldürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 19:10 Son Güncelleme: 17.8.2020 19:12 ABONE OL
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde işlenen cinayette , eski eşi ile ev sahibi Tunay Ayekin'in tüfekle vurarak öldürdü.

Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

Olay, Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde çiftçilik yapan (34), bir süre önce boşandığı eski eşi (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik yanında bulunan av tüfeği ile boşandığı eşi 2 çocuk annesi 'nın başına 1 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından evden çıkan Çelik, ev sahibi Tunay Ayekin(47) ile evinin arkasındaki sokakta karşılaştı.

Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

Çelik yanında bulunan av tüfeği ile otomobilin içinde bulunan Ayekin'e de 1 el ateş ederek öldürüp, olay yerinden motosikletiyle kaçtı.

Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

Jandarma 2 kişiyi öldüren Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, cinayete kurban giden evli ve 2 çocuk babası Tunay Ayekin'in CHP Salihli İlçe Yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
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