Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü

Olay, Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hulusi Çelik(34), bir süre önce boşandığı eski eşi Şahime Erdoğan(35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.