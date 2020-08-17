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"Cinlerim var" deyip dolandırmıştı! Şaşkına çeviren olayda flaş gelişme...

'ta meydana gelen dolandırıcılık vakası 'bu kadarına da pes' dedirtti. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, borç para verdiği kişiden alacağını tahsil edemeyince "Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulacağım" diyen kişiye 700 lirasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan adam, soluğu mahkemede aldı. Sanığa verilen beraat kararı ile mağdur adam ikinci şoku yaşadı. Son dakika haberine göre Yargıtay 15. Ceza Dairesi, dolandırıcı hakkında verdiği beraat kararını bozdu

AA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:36 Son Güncelleme: 17.8.2020 11:51 ABONE OL
Cinlerim var deyip dolandırmıştı! Şaşkına çeviren olayda flaş gelişme...

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, alacaklarını tahsil edemediğini söyleyen kişinin parasını "Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum." diyerek dolandıran sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.

Tokat'ta yaşayan kişi, cinleri olduğunu iddia eden sanıkla karşılaşmasında borç verdiklerinden alacaklarını tahsil edemediğini anlattı.

"Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum." diyerek 2 bin lira istenmesi üzerine 700 lira veren kişi, alacaklarının tahsil edileceği vaadi boşa çıkınca şikayetçi oldu.

Açılan davada Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine hükmetti.

BERAAT KARARI BOZULDU

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın, mağduru dini duygularını kullanarak hileli hareketlerle dolandırdığı sonucuna ulaşan Daire, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158/1-a maddesi gereğince "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesini bozma nedeni saydı.

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TCK'nin 158/1-a maddesi kapsamında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

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"Cinlerim var" deyip dolandırmıştı! Şaşkına çeviren olayda flaş gelişme...
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