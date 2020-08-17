Deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son deprem bilgisine göre, Manisa Kırkağaç'ta sabah 07.41'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içerisinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar, 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunu araştırıyor. İşte 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER KANDİLLİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!