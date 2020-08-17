Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

mi oldu? 17 Ağustos ve son depremler listesi

ve son depremler listesini anbean yenilemeye devam ediyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sarsıntıları hisseden vatandaşlar, sık sık ‘ mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 17.8.2020 08:55 ABONE OL
Deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son deprem bilgisine göre, Manisa Kırkağaç'ta sabah 07.41'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gün içerisinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar, 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunu araştırıyor. İşte 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER KANDİLLİ

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA