Diyarbakır’daki sosyal deneyi yapan Youtuber: Türkiye'nin her köşesi aynı hoşgörüye sahip

"ZORDA KALANIN YANINDA OLAN BİR MİLLETİZ"

Sosyal deneyi yapan Youtuber Mert Karakaş, "Biz 1,5 yıldır kanalımıza videolar çekiyoruz. Şaka ve sosyal deney ağırlıklı videolarımız. Bu sosyal deney videomuzda da Türk milletinin, Diyarbakır insanın ne kadar yardımsever olduğunu göstermeye çalıştık. Çok da güzel tepkiler aldık. Zaten daha önce de Diyarbakır'da video çekmiştik. O zaman da güzel geri dönüşler almıştık. O zaman da kimse bizi geri çevirmemişti, evlerine davet etmişlerdi. Bu videoda da farklı bir mizansen ile insanların yanına gittik. Tablet hediye ederek de onları mutlu etmeye çalıştık. Zorda kalanın yanında olan bir millet olduğumuz için, örnek bir video olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel tepkiler aldık Diyarbakır'dan" dedi.

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