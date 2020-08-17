Görüntüler TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde arkalarındaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolda seyir halinde olan düğün konvoyundaki otomobillerde bulunan gençler tehlikeye aldırmadan pencereden sarktı.

İstanbul'da düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada | Video

Otomobil hızla ilerlerken pencerede karşılıklı oturan gençler birbirlerinin elini tutarak dans etti. Yürekleri ağza getiren hareketlerde bulunan gençlerin olduğu konvoy Kadıköy yönüne devam ederek gözden kayboldu.

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