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Düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak tehlikeli hareketlerde bulunan gençler yürekleri ağza getirdi. O anlar arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:25 Son Güncelleme: 17.8.2020 14:42 ABONE OL
Düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Görüntüler TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde arkalarındaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolda seyir halinde olan düğün konvoyundaki otomobillerde bulunan gençler tehlikeye aldırmadan pencereden sarktı.

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Otomobil hızla ilerlerken pencerede karşılıklı oturan gençler birbirlerinin elini tutarak dans etti. Yürekleri ağza getiren hareketlerde bulunan gençlerin olduğu konvoy Kadıköy yönüne devam ederek gözden kayboldu.

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Düğün konvoyunda yürekleri ağza getiren anlar kamerada
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