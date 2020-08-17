Duygu Delen'in ailesinin avukatı konuştu: Burada bir çocuk cinayeti var

Ailenin bağımsız bir hekimi de bizim görevlendireceğimiz bir hekim arkadaşımız da otopsiye müdahil olsun istedik. Bunu kabul ettirdik. Hekim arkadaşımız otopsi sürecine müdahil oldu. Buna rağmen otopsi raporunun bir nüshası hekim arkadaşımıza verilmedi. Bu çocuğun daha önce karıştığı bir olayın karartıldığına dair vahim iddialar var. Ailenin bu yönde korkuları vardı. Bir nebze olsun bu korkuları giderdiğimizi düşünüyorum. Ama halen otopsi raporunu, kanuni hakkımız olmasına rağmen görmedik. Soruşturmanın selameti açısından dosyanın detayına girmek istemiyorum" diye konuştu. Avukat Göksel Öztürkmen, Duygu Delen'in arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını da kaydetti.



