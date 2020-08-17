Emine Bulut, 1'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

MEZARINI ZİYARET ETTİLER



Emine Bulut'un babası Ahmet ve annesi Fadime Bulut, yanlarında yaşayan torunları F.B.B. ile birlikte tüm Türkiye'yi sarsan cinayetin birinci yıl dönümünde Yuva Mezarlığı'nda bulunan kızlarının mezarını ziyaret etti. Kızlarını kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşayan Bulut ailesi, mezar başında dua etti. F.B.B. de annesi için dua etti.



