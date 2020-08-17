Emniyet müdürünün yanında havai fişek atınca cezadan kaçamadılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y. (18) , Ali M. (15) ve Abdulkerim M. (15), Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi.



Havai fişek atan kişilere müdahale edildiği anlar ise drone ile havadan görüntülendi.